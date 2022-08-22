"Прошу максимально осторожно относиться к ситуации": Ким рассказал об ограничениях на Николаевщине ко Дню Независимости

Жителей Николаева, регулярно страдающего бомбардировками войск РФ, просят в ближайшие дни работать дистанционно из-за повышенной угрозы ударов со стороны оккупантов.
Несмотря на повышенную угрозу, Николаев на День Независимости не будут закрывать на въезд и выезд.
Об этом глава ОВА Виталий Ким написал в Telegram.
В Николаеве и других районах также не будут вводить удлиненный комендантский час. Это касается и тех населенных пунктов, которые часто обстреливаются.
"Город закрывать мы не будем на 23-24 (августа – ред.). Прошу всех максимально осторожно относиться к этой ситуации, потому что российские оккупанты угрожают тем, что будут обстреливать пункты принятия решения", — написал Ким.
Однако массовых мероприятий ко Дню Независимости в Николаеве проводить не будут. Местных просят оставаться дома в праздничные дни.
"Также готовим распоряжение о том, что рекомендуем всем дистанционно работать в эти дни, но при этом город не закрываем. Не проводим мероприятия, где массовое скопление людей прошу от себя не собираться", — подчеркнул Ким.
Напомним, у Зеленского разоблачили коварные планы оккупантов ко Дню Независимости.
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