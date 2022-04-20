"Просим их выпустить": в "Азове" заявили, что гражданские в Мариуполе не могут оставить подвалы из-за обстрелов

"Просим их выпустить": в "Азове" заявили, что гражданские в Мариуполе не могут оставить подвалы из-за обстрелов

Гражданские, находящиеся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, не имеют возможности покинуть свои подвалы.

Люди боятся из-за постоянных обстрелов, несмотря на заявления войск РФ о соблюдении режима тишины, который они так и не совершили.

Об этом в видеообращении заявил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь.

"Враг продолжает обстрелы и безопасно покинуть территорию "Азовстали" нашим гражданским пока нет возможности. Лишь при поддержке третьей стороны гражданские выйдут с завода", — сказал Паламарь.

"Мы их не держим, мы просим их выпустить и создать надлежащие условия для выхода гражданских с первого для войны. Чтобы женщины, дети покинули территорию Мариуполя, практически уничтоженного", — призвал заместитель командира полка "Азов".

Напомним, на 20 апреля был анонсирован гуманитарный коридор из Мариуполя, однако вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила вечером, что этот коридор не сработал так, как планировалось.

Отметим, в Госдепартаменте США сообщили, что для безопасного выхода граждан из Мариуполя могут быть привлечены союзники из НАТО.

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