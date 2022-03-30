Просит украсть ноутбук и костюм: СБУ перехватила разговор российского оккупанта и жены

Россияне признают, что они – нация воров.
СБУ перехватила разговор российского оккупанта и его жены, в котором женщина просит украсть ноутбук, костюм и кроссовки.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Жена оккупанта говорит, чтобы путинский воин грабил украинские дома и привез ей ноутбук, костюм и кроссовки. В то же время, аморальная женщина даже называет свой размер и говорит, что "россияне не могут ничего не украсть".
"Оккупант хвастается, что уже набрал ей хорошую косметику и футболки, а его коллеги — вообще носят награбленное "целыми сумками", — говорится в сообщении.
СБУ пообещала наказать всех убийц и мародеров, пришедших на украинскую землю.
Читайте также:
- Оккупанты обстреляли Нежин: погиб ребенок
- Денисова обратилась к омбудсменке России по предоставлению списков принудительно вывезенных украинцев в РФ
- В Украине за сутки зарегистрировали более тысячи новых предпринимателей: какой бизнес открывают