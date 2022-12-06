Просится на обмен в Россию: СБУ доказала вину брата Царева в терроризме (видео)

Михаил Царев осуществлял подготовку серии взрывов на стратегически важных объектах транспортной и критической инфраструктуры Днепропетровской области.
Брат бывшего народного депутата-предателя Олега Царева приговорен к реальному сроку заключения за подготовку взрывов в Днепропетровской области.
Суд назначил наказание Михаилу Цареву на пять лет лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Теперь Михаил Царев просит включить его в списки обмена, чтобы уехать в Россию.
Сотрудники СБУ задержали родного брата нардепа-изменника в мае этого года во время спецоперации в Днепре.
"По данным следствия, он выполнял задачи российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической обстановки в Днепропетровской области. Для этого осуществлял подготовку серии взрывов на стратегически важных объектах транспортной и критической инфраструктуры. За это оккупанты обещали ему "кресло" главы Днепропетровской облгосадминистрации в случае захвата региона", – говорится в сообщении.
Сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили злоумышленника и установили за ним контроль еще на первоначальном этапе взрывной деятельности.
Во время обысков правоохранители обнаружили в специально оборудованном тайнике оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения терактов, банковские карты и паспорта гражданина РФ.
Суд признал фигуранта виновным по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, бывший депутат Верховной Рады Олег Царев оглашен о подозрении в государственной измене.
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