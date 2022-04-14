Прославленный дедушка, убаюкивающий внучку, ради нее в свои 84 впервые проехал тысячу километров

Семья потеряла дом и теперь будут начинать жизнь с нуля в новом месте.

Видео как дедушка убаюкивает внучку в запорожском центре переселенцев облетело все соцсети. Его грустный растерянный взгляд тот ребенок, который спокойно спит растрогали тысячи людей. Сейчас семья в Ивано-Франковске, а это тысяча километров от их дома. За рулем все время был 84-летний Валентин Платов, согласившийся эвакуироваться только ради спасения семьи.

Об этом говорится в ТСН.

«Ребенок есть ребенок. Ее нужно качать, чтобы она была счастлива, здорова. Вот я ее и качал, чтобы она никогда не видела того, что я видел», — рассказывает мужчина.

В Ивано-Франковске семья нашла убежище в одной из церквей. На лицах уже совсем другие эмоции.

В их село Степное, в 50 км от Запорожья, оккупанты зашли в первые дни весны. «Сначала это были чечены – разведка. Поставили машины, вытащили минометы и пошли бахать», — рассказывают родственники Валентина Юрий.

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От опасной трассы Платовы переселились к дедушке, жившему в глубине села. Вовремя — уже через 2 дня их дом разбомбили. По Степовому, говорит Юрий, враг бил из всего, что имел. Месяц без света и газа. В оккупированное село никакая помощь не попадала. За это время съели все запасы и едва не потеряли дочь Марию, которая сильно заболела. Лихорадку ей едва сбили детским лекарством, других просто не было. Наконец, 2 апреля в Степное вошли украинские военные и посоветовали эвакуироваться. «Я не хотел уезжать. Думаю: у меня здесь виноград, садик и козы и куры. Я не думал, что будет такая война», – добавляет Валентин.

Однако 84-летний Валентин Николаевич – единственный водитель в семье. Чтобы спасти родных сел за руль и за 2 дня преодолел почти тысячу километров до Ивано-Франковска. Говорит, впервые в жизни проехал столько и впервые пользовался навигатором. «Руки устали немного, конечно. Я за себя не боялся, что меня убьют. Мне было жаль своих детей. И мы убегали как можно скорее», — рассказывает мужчина.

Вернутся ли к родному Степному Платову не знают, дома ведь нет, все огороды усеяны минами, а леса в растяжках. Однако бежать дальше — за границу тоже не хотят и пытаются начать жизнь с нуля — в приютившем их городе. Для этого волонтеры принялись им помочь. Для тех, кто имеет возможность также поспособствовать: Ощадбанк 4790 7299 4656 6700

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