Прославляют зверства и жестокость: аналитики ISW о страшной казни украинского военного

Аналитики аналитики Института изучения войны считают, что российское пронационалистическое сообщество "продолжает прославлять зверства" своих оккупантов в Украине. Также они выступают за "ужесточение".

Об этом говорится в свежем отчете ISW.

Специалисты отреагировали на видео в Сети, на котором российский солдат жестоко казнит украинского пленника, отрезав ему голову. Так, аналитики отмечают, что в одном из Telegram-каналов, связываемом с ПИК "Вагнер", цинично пытались оправдать этот поступок и заявили, что якобы "обе стороны прибегают к жестоким действиям". Более того, в сообщении считают, что это обезглавление не будет последней насильственной казнью во время войны.

"Канал утверждал, что быть обвиненным в жестокости во время войны — это все равно, что получить штраф за превышение скорости во время автомобильной гонки. Это утверждение было использовано при обсуждении двух предыдущих видео казней "Вагнера", — отмечают аналитики Института.

Отмечается, что такой публичной демонстрацией жестокости оккупанты пытаются деморализовать, посеять панику в украинских силах обороны и безопасности. Однако украинские разведчики заверили, что это им не удастся.

"Постоянное использование российскими войсками такой насильственной тактики и ее поддержка в российском информационном пространстве подрывает профессионализм и дисциплину российской армии", – заявили в ISW.

Казни украинского военного: реакция Украины

Вечером 11 апреля Сеть облетела жестокое видео казни украинского военнопленного. Президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров отреагировать на преступление. По его словам, "это видео России — какова она", ведь это не случайность или эпизод, потому что это повторяется. В качестве примера вспомнил преступления россиян в Буче.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал изгнать России из Совбеза ООН и Украины. Украинский дипломат назвал агрессорку Россию хуже террористической организации "ИГИЛ".

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также заявил, что РФ не место в Совбезе ООН. Он назвал абсурдным пребывание там страны-агрессорки.

Тем временем советник главы ОП Михаил Подоляк обратился к "миротворцам" в мире, которые предлагают Украине "обменивать земли на мир". Поступок оккупанта еще раз убеждает в кровожадности России, отметил Подоляк.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул: россияне, отрезавшие главу украинского военного и снявшие на видео этот процесс, обязательно будут найдены и наказаны. По его словам, такие вещи простить нельзя.

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