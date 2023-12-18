Прослушка в кабинете Залужного: в Генштабе сделали заявление по поводу инцидента

В Генштабе прокомментировали информацию о том, что в кабинете Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство. Этим сейчас занимается Служба безопасности Украины.

Об этом заявили в пресс-службе Генштаба.

Как отмечается, устройство было обнаружено во время плановой проверки помещений. В одном из них установлен элемент оборудования для снятия информации.

"Устройства для прослушивания были установлены в кабинетах, предназначенных для работы Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и работников Аппарата обеспечения его деятельности. С целью установления обстоятельств указанного события, его последствий и лиц к нему причастных сообщена Служба безопасности Украины", — рассказали в Генштабе.

Напомним, во время подготовки одного из кабинетов к работе Валерия Залужного была обнаружена "прослушка". ТСН.ua собрал все, что известно о деле.

Читайте также ведущие новости дня: