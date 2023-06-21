Проснемся, а Крым уже украинский: Пригожин подтвердил успехи ВСУ в ходе контрнаступления

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил истерику, когда его попросили прокомментировать заявление замминистра Минобороны Украины Анны Маляр, заявившей, что контрнаступление ВСУ "идет по плану".

Об этом передает пресс-служба Пригожина.

Владелец ЧВК "Вагнер" косвенно подтвердил, что ВСУ имеют успехи в Запорожской области, а оккупанты отступают.

"Никаким образом не могу прокомментировать, как идет наступление у ВСУ. Я могу сказать, что происходит у нас на линии соприкосновения. У нас Пятихатки под противником, северная часть Работино – под противником, Урожайное – под противником (деоккупация Работино и Урожайного не подтверждена Генштабом ВСУ. – Ред.). Это говорит о том, что отданы противнику огромные куски. Над Токмаком, в селе Садовом находится противник, и дай бог, если это одиночная группа 50-100 человек (тоже не подтверждено ВСУ. – Ред.). Но никакого контроля нет. Вооружения нет, боеприпасов нет. Противник идет в сторону Молочного Лимана. Если он выйдет туда, то большинство территорий, которые были захвачены во время так называемого "СВО", будут возвращены противником", – истерит Пригожин.

Село Садовое возле Токмака на карте Deepstate пока что в глубокой оккупации

Так же он заявил, что ВСУ якобы начинают форсировать Днепр. По его словам, в оккупированной и подтопленной Голой Пристани уже появляются первые украинские ДРГ, а с сегодняшнего дня – регулярные войска. Но это информацию также пока не подтверждает наш Генштаб.

"Россия проснется в какой-то день и выяснит, что и Крым передан украинцам. Идет прямое предателство интересов РФ. Это все происходит на фоне потерь. Войска надо восполнять. Один человек не может устоять на рубеже, где должны стоять 2-3. Все эти цифры скрываются. Если так будет продолжаться далее, мы останемся без главного – без России", – пугает россиян Пригожин.

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Также он в очередной раз расскритиковал министра обороны РФ Шойгу, назвав его "Швондером" (персонаж повести М. Булгакова "Собачье сердце").

"Какой ценой мы проводим "СВО" – ценой тотального уничтожения армии. Ради чего – ради того, чтобы какой-то "швондер" получил маршальскую звезду, а члены его семьи были неприкосновенны. Контрнаступление ВСУ несет нам серьезные проблемы и потери. Когда беда придет, мы можем остаться без армии и без России", – подытожил Пригожин.

Ранее в The Economist проанализировали украинское контрнаступление и дали свой прогноз.

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