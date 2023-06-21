Проснемся, а Крым уже украинский: Пригожин подтвердил успехи ВСУ в ходе контрнаступления

По словам Пригожина, в ходе контрнаступления ВСУ "были отданы огромные куски территорий".
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил истерику, когда его попросили прокомментировать заявление замминистра Минобороны Украины Анны Маляр, заявившей, что контрнаступление ВСУ "идет по плану".
Об этом передает пресс-служба Пригожина.
Владелец ЧВК "Вагнер" косвенно подтвердил, что ВСУ имеют успехи в Запорожской области, а оккупанты отступают.
"Никаким образом не могу прокомментировать, как идет наступление у ВСУ. Я могу сказать, что происходит у нас на линии соприкосновения. У нас Пятихатки под противником, северная часть Работино – под противником, Урожайное – под противником (деоккупация Работино и Урожайного не подтверждена Генштабом ВСУ. – Ред.). Это говорит о том, что отданы противнику огромные куски. Над Токмаком, в селе Садовом находится противник, и дай бог, если это одиночная группа 50-100 человек (тоже не подтверждено ВСУ. – Ред.). Но никакого контроля нет. Вооружения нет, боеприпасов нет. Противник идет в сторону Молочного Лимана. Если он выйдет туда, то большинство территорий, которые были захвачены во время так называемого "СВО", будут возвращены противником", – истерит Пригожин.
Так же он заявил, что ВСУ якобы начинают форсировать Днепр. По его словам, в оккупированной и подтопленной Голой Пристани уже появляются первые украинские ДРГ, а с сегодняшнего дня – регулярные войска. Но это информацию также пока не подтверждает наш Генштаб.
"Россия проснется в какой-то день и выяснит, что и Крым передан украинцам. Идет прямое предателство интересов РФ. Это все происходит на фоне потерь. Войска надо восполнять. Один человек не может устоять на рубеже, где должны стоять 2-3. Все эти цифры скрываются. Если так будет продолжаться далее, мы останемся без главного – без России", – пугает россиян Пригожин.
Также он в очередной раз расскритиковал министра обороны РФ Шойгу, назвав его "Швондером" (персонаж повести М. Булгакова "Собачье сердце").
"Какой ценой мы проводим "СВО" – ценой тотального уничтожения армии. Ради чего – ради того, чтобы какой-то "швондер" получил маршальскую звезду, а члены его семьи были неприкосновенны. Контрнаступление ВСУ несет нам серьезные проблемы и потери. Когда беда придет, мы можем остаться без армии и без России", – подытожил Пригожин.
Ранее в The Economist проанализировали украинское контрнаступление и дали свой прогноз.
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