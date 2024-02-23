"Проснулась от того, что меня куда-то бросило": жители атакованного дома Днепра рассказали о пережитом

Люди рассказали, что в момент атаки услышали гул, от которого стынет кровь, а затем – взрыв и увидели зарево.

В Днепре жители поврежденной российским дроном многоэтажки рассказали о пережитой ночной атаке. Люди услышали взрыв и увидели зарево, в этот момент одну из женщин просто выбросило из кровати.

Об этом говорится в видео, опубликованном главой Днепропетровской ОВА Сергеем Лысаком.

Жители дома в Днепре, по которому "прилетел" дрон, изо всех сил держатся, но слезы сами наворачиваются на глаза.

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Одни жильцы многоэтажки после этого оцепенели, другие бросились проверять, целы ли дети.

Аллу – главу здешнего ОСМД – просто выбросило с кровати в ее квартире на девятом этаже. Этот этаж был полностью разрушен. Из оставшихся от дома руин женщина выбиралась через соседний подъезд. Хотя Алла потеряла жилье и получила порезы лица, больше всего переживает за соседей – мужчину и женщину, которых пока не нашли.

"Я на 9 этаже. Квартиры 72 и 71 – их нет. Проснулась от того, что меня куда-то бросило. Вокруг кирпич. Страшно было, провода пообрывало. Выбрались. Выбрались соседи из 71-й. Мужчина, отец их – диабетик, нет его. Не знаем, где-то там под завалами. Они вылезли спасались, хоть сами двое", – рассказала Алла.

Она добавила, что спасатели пока не могут найти жительницу восьмого этажа, спавшую в зале, где теперь дыра.

Последствия дроновой атаки по многоэтажке Днепра 23 февраля/Скриншот с видео

Еще одна жительница дома Виктория поделилась пережитым и сказала, что не сразу поняла, что произошло.

"Ребенок у меня подскочил, я его, конечно же, сразу накрыла покрывалом, подошла к нему и вложила. Потому что я сразу не поняла… Я думала, где-то "прилет". А это все у нас произошло", – рассказала женщина.

Другая жительница дома Наталья со слезами на глазах рассказала, что вся ее квартира сразу наполнилась дымом.

"Едкий дым, потому что во дворе все горело. Но жить надо. Жизнь продолжаются. Нас воины защищают, все будет хорошо. Обязательно", — убеждена женщина.

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Жители поврежденной многоэтажки Днепра рассказали о пережитой дроновой атаке

Напомним, оккупанты в ночь на 23 февраля атаковали дронами Днепр и Одессу. Враг попал по многоэтажке и другой инфраструктуре. В Днепре БПЛА попали по многоэтажке и предприятию. Были травмированы восемь человек, двое из которых находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

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