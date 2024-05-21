Проспал нападение на Украину?: в РФ генерал сделал странное заявление о войне и мобилизации оккупантов

Член комитета Госдумы по обороне, российский генерал-лейтенант Виктор Соболев сделал странное заявление о войне. Звучала оно так, будто он не следит за новостями или "подзабыл", что Россия начала полномасштабную войну против Украины еще в феврале 2022 года.

Так, по его словам, в случае "объявления Россией войны" Украине в РФ будет проведена "полная мобилизация", которая исключит возможность отсрочки от службы в армии для россиян, пишет BRIEF.

"Мобилизация в случае войны – это мобилизация. Никаких отсрочок здесь быть не может. Иначе мы значительно снизим свой мобилизационный ресурс и воевать будет некому", - сказал Соболев.

Российский генерал также сделал "новое заявление", что Кремль будет отправлять на войну в Украину своих иностранных наемников. О чем, кроме Соболева, уже и так всем давно известно.

"В ходе возможной полной мобилизации власти планируют отправить на фронт, в частности, новых граждан России из стран Центральной Азии, у которых, как правило, больше троих детей. Именно поэтому комитет Госдумы по обороне недавно рекомендовал отклонить законопроект о предоставлении отсрочки для родителей троих и больше детей", - заявил кремлевский генерал.

Напомним, во время наступления оккупантов в Харьковской области Россия привлекла наемников из Африки.

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