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"Проспал войну": под Бахмутом взяли в плен заснувшего на посту оккупанта — видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
81
Время на прочтение
1 мин
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"Проспал войну": под Бахмутом взяли в плен заснувшего на посту оккупанта — видео

Под Бахмутом взяли в плен оккупанта, уснувшего на посту. Фото: скриншот.

Украинские военные взяли в плен спящего российского солдата под Бахмутом.

На Бахмутском направлении украинские воины взяли в плен оккупанта, когда тот буквально уснул на позиции в блиндаже.

Видео опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов в Telegram.

"Солдат спит, а служба идет", – прокомментировал он.

Отмечается, что ВСУ зашли на вражеские позиции и обнаружили российского солдата, который в это время просто спал в блиндаже. Оказавшись под прицелом оружия, сонный захватчик просил, чтобы его "не убивали".

"Я тебя не убью. Сдайся нормально в плен. Руки вверх подними", – говорит на видео военный.

"Солдат спит, а служба идет": ВСУ взяли в плен сонного оккупанта

"Солдат спит, а служба идет": ВСУ взяли в плен сонного оккупанта

Напомним, на Бердянском направлении ВСУ продвинулись в глубину обороны противника на один километр.

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Дата публикации
Просмотры
81
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