"Проспал войну": под Бахмутом взяли в плен заснувшего на посту оккупанта — видео

Украинские военные взяли в плен спящего российского солдата под Бахмутом.
На Бахмутском направлении украинские воины взяли в плен оккупанта, когда тот буквально уснул на позиции в блиндаже.
Видео опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов в Telegram.
"Солдат спит, а служба идет", – прокомментировал он.
Отмечается, что ВСУ зашли на вражеские позиции и обнаружили российского солдата, который в это время просто спал в блиндаже. Оказавшись под прицелом оружия, сонный захватчик просил, чтобы его "не убивали".
"Я тебя не убью. Сдайся нормально в плен. Руки вверх подними", – говорит на видео военный.
Напомним, на Бердянском направлении ВСУ продвинулись в глубину обороны противника на один километр.
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