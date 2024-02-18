"Простая математика": смогли бы ВСУ удержать Авдеевку, если бы имели F-16 - ответ нардепа

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко ответил, смогли бы ВСУ удержать Авдеевку, если бы у них были самолеты F-16.

Об этом нардеп сказал в интервью Radio NV.

"Мы и так сейчас имеем самолеты. Если бы у нас были самолеты, которые могли бы конкурировать по своему оборудованию и вооружению с самолетами [РФ], в частности Су-34, Су-35, пятого поколения самолеты, 4+, то да… К сожалению, у россиян лучшие самолеты, поэтому мы не можем даже подлетать быстро, близко и сбивать их, потому что наши радары не конкурируют с их, они нас видят дальше, и ракеты нас поражают еще на подлете... Это простая математика, которую мы должны понимать", – объяснил Костенко.

По его мнению, если в Украину прибудут F-16, которые смогут патрулировать, "и хотя бы паритетно видеть друг друга", то это не даст россиянам возможности подлетать так близко к линии столкновения.

Костенко добавил, что авиация сыграла одну из ключевых ролей на Авдеевском направлении.

Напомним, украинские военные в ночь на субботу, 17 февраля, покинули свои позиции и вышли из Авдеевки.

По мнению аналитиков ISW, ограниченное преимущество в воздухе позволило российским войскам захватить Авдеевку.

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