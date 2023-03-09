"Простился со мной": мать вспомнила последний разговор с сыном-военным, убитым за "Слава Украине!"

Мать расстрелянного украинского защитника, которого жестоко казнили российские оккупанты после его слов "Слава Украина!", вспомнила последний разговор с сыном.

Подробно об этом она рассказала "Суспільному".

Госпожа Параска вспоминает, как провожала сына, Александра Мациевского, на фронт. Тогда он поблагодарил мать за жизнь, перекрестил дом и себя и попрощался.

"Он никогда не любил, чтобы мы прощались. Он когда шел, то они знали, что идут, а он вернулся, перекрестился, перекрестил дом и себя, со мной попрощался. Сказал: "Мамочка, ты так состарилась". А я сказала, что сын, такое время, что я переживаю... А он: "Мама, спасибо тебе за жизнь", — вспоминает женщина.

По ее словам, 29 декабря Александр в последний раз позвонил по телефону матери и попросил ее беречь себя. Женщина говорит, что чувствовала беду и тоже призвала ее быть осторожным.

"Мамочка, береги себя! Береги себя!" И все. А я так плакала и говорила: "Сыночек, ты главное себя береги!". Я как будто почувствовала, и сказала, что ты себя сохрани для меня. Я выживу, а ты для меня себя сохрани", — рассказывает Параска.

Далее, как уточняет мать погибшего, Александр и четверо его собратьев были на задании, вблизи Соледара. Оттуда, к сожалению, говорит женщина, никто не вернулся. Она отмечает, что тогда плохо спала и ей словно привиделось, как погиб ее сын.

"Я ночь не спала, оно мне мерещится. Но какая-то легкость появилась и какой-то лучик, что я увидела, как погиб мой сын. И это так тяжело, но я, правда, будто увидела характер моего сына, такого стойкого, несокрушимого", – вспоминает женщина.

Кроме того, госпожа Параска отмечает, что Александр был очень отважным, смелым и крепким духом, и говорил, что "никогда не сдастся в плен".

"Я нашла в себе силы и посмотрела это видео и я сравнивала. Когда я была на опознании тела, то с плеча две дыры пробиты в сердце, со второго плеча пробиты две, в правой стороне дыра, а голова была провалена. Лица не было, была только эта бровь и у него даже наклейка там. Его грудь, его фигуру, руки я узнала", — добавляет женщина.

Напомним, 6 марта в Сети опубликовали видео, на котором российские военные расстреляли пленного бойца ВСУ. Оккупанты открыли огонь по украинцу после его слов: "Слава Украине!".

Активист Сергей Стерненко заметил, что перед казнью воина, вероятно, заставили копать себе могилу.

Российские военные расстреляли украинского военнослужащего Александра Мациевского. Он был бойцом 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области.

Обстоятельства смерти и попадания в плен Александра неизвестны, поскольку все его собратья либо погибли, либо пропали без вести.

Вернуть тело Александра удалось при обмене телами погибших военнослужащих в 2023 году. Похоронили Александра Мациевского 14 февраля в Нежине.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина найдет убийц.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что по факту расстрела пленника возбуждено уголовное производство по ст. 438 ч. 2 УК – нарушение законов и обычаев войны.

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