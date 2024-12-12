Проститутки со всей РФ едут "на заработки" на оккупированные территории: что рассказывают

Российские секс-работницы на оккупированном Донбассе жалуются, что "клиентов" стало меньше после операции в Курские области — ведь многие российские военные поехали туда.

Секс-работницы со всей территории РФ приезжают на оккупированные территории "на заработки", ведь там "расценки" больше, чем даже в Москве.

Об этом говорится в материале российского "независимого" издания "Верстка".

99% их клиентов – российские оккупанты, которые охотно тратят свои высокие зарплаты за убийство украинцев. Секс-работницы приезжают в окопы, на блокпосты и в сауны. Нередко, они просто пьют с российскими военными, которые "выливают душу" и жалуются, что им надоело воевать.

Например, 25-летняя Марьяна раньше "работала" в Москве и Сочи, а сейчас перебралась в оккупированный Луганск, ведь заработки здесь в разы выше. Не пугает россиянку и постоянный "хлопок".

"Сначала ехать боялись. Но когда увидели, что здесь за неделю зарабатывают по полтора миллиона, начали размышлять: "А может, и не так там бомбят", – рассказывает Марьяна.

Большинство российских секс-работниц приезжают в оккупированные регионы "на вахту". Как правило, снимают на пару недель или в месяц жилье в оккупированных Луганске, Донецке, Мариуполе, Бердянске или Мелитополе.

"Смертники" хотят "оттянуться" как следует

По словам секс-работниц, большинство окупантов понимают, что обречены и являются смертниками. Захватчики говорят: "у меня никого нет", "я груз-200", "мне нечего терять".

"В общем я приехала сюда и, можно сказать, спилась. Нужно же с ними пить. Ну и я не могу это слушать, если не пить. А я трезвенница была. Но теперь мне приходится. Они в компании сразу говорят: "Остаются те, кто пьют. Нам пьющие нужны", – говорит другая секс-работница.

Секс-работницы также отмечают, что в запросах окупантов все чаще фигурирует женское доминирование, БДСМ-практики и подчинение.

"Буквально вчера у меня было трое парней, которых я страпонила. Все чаще просят услуги дамы, доминирования, игры со страпоном, когда я в активной роли", – говорит Марьяна о "скрепных" россиянах с "традиционными" ценностями.

Насилие и изнасилование

Оккупанты не были бы оккупантами, если бы и здесь не показали свою "звериную" сущность. Секс-работницы жалуются, что очень часто оккупанты их обманывают – на "вызове" должен быть один парень, а по приезде оказывается, что сидит целая компания пьяных или обкуренных захватчиков, которые насилуют девушку и выгоняют без обещанной платы, или даже могут жестоко избить.

"Вроде бы заказывает один клиент, а в результате у меня их пять, я не поняла, как это произошло, и домой еду с голой ж*пой. Или он может быть хорошим в начале..., а через полчаса ты уже у отключении и не понимаешь, что происходит", – описывает секс-работница Карина.

Женщины рассказали журналистам истории, как одна их коллега согласилась на выезд одна в сауну, где ее встретили семь окупантов и изнасиловали. Еще кого-то выбросили с пятого этажа, другую вроде бы зарыли, где-то есть подвал с заключенными женщинами, которых насилуют, давая им наркотики.

Российские секс-работницы на оккупированном Донбассе жалуются, что "клиентов" стало меньше после операции в Курские области — ведь многие российские военные поехали туда.

Ранее сообщалось, что украинцы массово возвращаются в оккупированный Мариуполь.

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