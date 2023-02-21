"Просто физически мы не успеваем": Жданов рассказал, какое оружие нужно ВСУ

Олег Жданов отметил, что в боях вокруг Бахмута у окупантов периодически появляется преимущество из-за недостаточного количества определенного вооружения в ВСУ.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что украинским военным катастрофически не хватает мин и минометов. Также остро стоит вопрос о том, получит ли Украина дальнобойные ракеты.

Об этом военный эксперт сказал на своем YouTube-канале.

По его словам, сейчас украинские военные нуждаются в многоцелевых самоходных минометах, которых нет в тех или иных пакетах военной помощи от партнеров.

"Это проблема... Наша пехота соответственно ценой своей жизни платит за отсутствие такого вида вооружения, как минометы", — заявил эксперт.

Он также отметил, что в тех же боях вокруг Бахмута у россиян периодически появляется преимущество из-за того, что ВСУ просто не успевают их "косить".

"Просто физически мы не успеваем. Минометов катастрофически не хватает или мин до минометов. Их тоже катастрофически не хватает", — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, по оценкам Жданова, 300 тысяч оккупантов, которых РФ держала как резерв и готовила на своих полигонах, уже в Украине.

Президент США Джо Байден во время своего визита в Киев 20 февраля заявил, что Штаты вместе с союзниками собрали для Украины "700 танков и тысячи бронемашин, тысячу артиллерийских систем и свыше 2 млн артиллерийских боеприпасов, более 50 ракетных систем, средства ПВО".

Читайте также: