"Просто мясо": неизвестная правда о карательных батальонах РФ "Шторм-Z" от Reuters

Немногие из них доживают до того, чтобы рассказать свою историю.

Пьяные новобранцы, непокорные солдаты, осужденные — они являются одними из сотен военных и гражданских правонарушителей, которых в этом году забрали в российские карательные подразделения, известные как отряды Шторм-Z, и отправили на фронт в Украине.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Reuters, где собрана исчерпывающая информация о том, как формируются и разворачиваются отряды "Шторм-Z", со слов нескольких источников, непосредственно знающих о происходящем.

"Просто мясо"

"Штурмовики — это просто мясо", — сказал один солдат срочной службы с в/ч 40318, который в мае и июне был дислоцирован вблизи города Бахмут на востоке Украины, за которое шли ожесточенные бои.

Он рассказал, что оказывал медицинскую помощь группе из шести или семи раненых бойцов "Шторм-Z" на поле боя, не повинуясь приказу командира, имени которого он не знал, оставить бойцов. Солдат сказал, что не знает, почему командир отдал этот приказ, но утверждал, что это типичный пример того, как офицеры считали бойцов Шторма-Z менее ценными, чем обычных солдат.

Военный РФ, пожелавший остаться неизвестным, поскольку опасается преследования в России за публичное обсуждение войны, сказал, что сочувствует судьбам мужчин: «Если коменданты ловят кого-то с запахом алкоголя изо рта, то немедленно отправляют в отряд «Шторм-Z»».

Когда Reuters связался с офицером в/ч 40318, он отказался комментировать Шторм-Z и положил трубку. Кремль переадресовал вопрос Reuters в министерство обороны России, которое не ответило на запрос о комментарии.

Российские государственные ОМП сообщили, что отряды Шторм-Z существуют, что они участвовали в интенсивных боях, а некоторые из их членов получили медали за храбрость, но не раскрыли, как они формируются, или какие потери они несут.

Как и солдат из в/ч 40318, 13 опрошенных — среди которых четверо родственников членов Шторм-Z, а также трое солдат регулярных частей, которые взаимодействовали с отрядами, — пожелали остаться анонимными, опасаясь репрессий.

Агентство Reuters проверило личности всех бойцов, используя судимости, аккаунты в социальных сетях или разговаривая с их сослуживцами и их семьями.

Согласно интервью Reuters с людьми, которые идентифицировали по меньшей мере пять команд "Шторм-Z", сражавшихся для отражения украинского контрнаступления на востоке и юге, эти карательные отряды, каждый из которых насчитывает около 100-150 бойцов и входит в состав регулярных армейских подразделений, обычно отправляемых на наиболее уязвимые участки фронта, где они часто несут большие потери.

Развертывание таких отрядов знаменует уход России в Украину.

Трое из пяти бойцов Шторм-Z, опрошенных Reuters, а также родственники трех других бойцов отряда, описали кошмарные бои, в которых значительная часть их подразделений была уничтожена.

Один боец, осужденный за кражу, который был завербован из тюрьмы, рассказал, что все, кроме 15, из 120 бойцов его подразделения, входившего в состав 237 полка, были убиты или ранены в боях под Бахмутом в июне.

Развертывание таких отрядов знаменует собой уход России в Украину: в то время как группа "вагнеровцев", которую сейчас расформируют после июньского мятежа, отправляла осужденных воевать на фронт, подразделения "Шторм-Z" подчиняются непосредственно министерству обороны.

По словам опрошенных, в состав отрядов также входят осужденные, которые вызвались воевать в обмен на обещание помилования и солдаты срочной службы, наказанные за дисциплинарные нарушения.

По данным Conflict Intelligence Team, независимой организации, отслеживающей войну, отряды Шторм-Z полезны для российского министерства обороны, потому что их можно использовать как расходную пехоту. "Бойцев отряда просто отправляют на самые опасные участки фронта, как в обороне, так и в наступлении", — сообщили Reuters в группе, основанной в России.

Хотя российское министерство обороны никогда не признавало создание подразделений Шторма-Z, первые сообщения об их существовании появились в апреле, когда Институт изучения войны, американский аналитический центр, процитировал, как он утверждал, утечку российского военного отчета о формировании отрядов.

Reuters не смогло определить, сколько всего солдат служат в этих подразделениях, хотя интервью с людьми, знакомыми с этим вопросом, указывают на по меньшей мере несколько сотен бойцов Шторма-Z, которые сейчас находятся на фронте.

По словам покойного предводителя "Вагнера" Евгения Пригожина, во время июньского мятежа в конфликте участвовало около 25 000 бойцов.

29 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин упомянул об осужденных, воюющих в регулярной армии. На телевизионной встрече с небольшой группой регулярных российских военнослужащих он сказал, что ему известно, что двое их товарищей, бывших заключенных, погибли в бою. "Они отдали свою жизнь за Родину и полностью сняли с себя вину", — заявил Путин, добавив, что семьям осужденных будет оказана помощь, не уточняя деталей.

Существует исторический прецедент, когда военные правонарушители попадали в боевые части: в 1942 году, когда Красная армия отступала от нацистского наступления, советский лидер Иосиф Сталин приказал солдатам, которые паниковали или оставляли свои посты, попадать в "штрафные батальоны", развернутые на, согласно подписанному им указу.

От заключения до кровавой бойни

Шторм-Z — неофициальный термин, который используют российские войска, сочетающий термин для обозначения штурмовых отрядов и букву Z, принятую захватчиками как символ их вторжения в Украину.

29-летний Артем Щикин из региона Мордовия в центральной России отбывал двухлетний срок заключения за грабеж, вынесенный в декабре 2021 года, когда к нему в тюрьму пришли вербовщики Министерства обороны и спросили, не хотят ли заключенные поехать воевать в Украину, согласно судебным материалам и словам двух его родственников.

По словам членов его семьи, он записался, потому что, хотя его должны были уволить в декабре этого года, он хотел очистить свое криминальное прошлое и заработать денег, чтобы его семья могла отремонтировать дом. Трое бойцов Шторма-Z рассказали, что им предлагали зарплату в размере около 200 000 рублей (2000 долларов) в месяц, хотя, по их словам, в среднем они получали примерно половину этой суммы.

В мае этого года Щикин был назначен в штрафное подразделение 291-го гвардейского мотострелкового полка и передислоцирован в Запорожскую область на юге Украины, добавили родственники.

Представитель штаба полка не ответил на вопросы Reuters.

Родственники Щикина в последний раз слышали о нем 18 июня.

Через несколько дней позиции его подразделения попали под украинский огонь, рассказали родственники, ссылаясь на разговоры с двумя уцелевшими бойцами из отряда Щикина. Трое товарищей, которые были с ним в окопе, погибли, еще одному оторвало руку, а сам Щикин пропал без вести, говорят родственники. Его тело до сих пор не найдено.

По словам родственников Щикина, когда они обращались в министерство обороны за ответами о его судьбе, оно либо не отвечало, либо не давало никаких конкретных ответов.

Они были из подразделения Шторм. Для них никто не будет торопиться”, — сказал один из родственников.

Пьянеют на службе, употребляют наркотики

Хотя основу штрафных отрядов составляют осужденные, некоторые солдаты срочной службы были приписаны к ним как наказание за нарушение дисциплины, по словам двух солдат, которые рассказали, что таким образом были переведены члены их подразделений, а также бойца Шторм-Z на имя Игорь, осужденного за покушение на убийство.

Два солдата, в том числе с в/ч 40318, рассказали, что офицеры отправили солдат в отряд за появление на службе в нетрезвом состоянии, за употребление наркотиков и за отказ выполнять приказы.

Согласно российскому законодательству о военной дисциплине, солдат может быть переведен в штрафное подразделение только в случае осуждения военным судом. Ни один из тех, кто сообщил Reuters об отправке солдат в Шторм-Z, не сказал, что они участвовали в судебном заседании. Солдат из в/ч 40318, с которым Reuters связались на прошлой неделе, сказал, что никаких судебных слушаний по поводу таких переводов не было, а Игорь, боец отряда, сказал, что ему ничего не известно о таких судебных слушаниях.

Женевская конвенция, свод международных правил ведения войны, не распространяется на солдат, наказываемых их же стороной.

Бунт бойцов "Шторм-Z"

Одна группа из около 20 бойцов отряда в Запорожье, входивших в состав в/ч 22179, решили, что у них достаточно лечения, отказались от приказа вернуться на фронт и записали 28 июня видео с жалобами на лечение.

⚡️Russian soldiers from the "Storm-Z" brigade report that from their company of 150 people, 20-30 people remained alive. They also inform that at the front where they were, they were not supplied with ammunition, water or food. pic.twitter.com/iTIC01HVBL — Ukrainian Front (@front_ukrainian) June 29, 2023

“На передовой, где мы были, мы не получали боеприпасы. Мы не получали ни воды, ни еды. Раненых не забирали: мертвые до сих пор гниют”, — сказал боец на видео, которого Reuters не удалось идентифицировать.

«Нам отдают ужасные приказы, которые даже не следует выполнять, — добавил он. – Мы отказываемся продолжать выполнять боевые задания”.

Reuters установило личности двух бойцов, участвовавших в бунте, и пообщалось с родственниками каждого из них, подтвердившими рассказ на видео.

После публикации видео сотрудники военной полиции избили двух бойцов и других членов их отряда в наказание за их бунт, по словам родственников. С тех пор, говорят они, оба бойца говорили им, что условия службы улучшились, но они не знают, когда мужчинам разрешат уволиться из армии.

Российские официальные лица не сделали никаких публичных комментариев по поводу этого инцидента, а министерство обороны не ответило на запросы Reuters.

Родственница одного из солдат бунта, муж из Сибири, который вызвался присоединиться к Шторму-Z из тюрьмы, сказала, что она с ужасом ждет новостей с фронта.

"Боже, пусть это скорее закончится", — сказала она о войне.

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