Просто "под носом" у врага мастера под прикрытием военных отремонтировали кабель для возобновления связи в Херсоне

Просто "под носом" у врага мастера под прикрытием военных отремонтировали кабель для возобновления связи в Херсоне

Уникальную спецоперацию по возобновлению связи в Херсоне провели воины вместе с четырьмя гражданскими технарями-добровольцами.

Херсон снова с Интернетом и имеет доступ к правдивой информации благодаря храбрецам, которые зашли в серую зону, отыскали магистральный кабель, который обстрелом повредили оккупанты, и отремонтировали его. Участники спецоперации рассказали о ее подробностях корреспонденту ТСН.

«Это было очень нагло, очень дерзко, но очень круто», – говорит боец 59-той отдельной мотопехотной бригады «Сова».

Он называет операцию наглой, потому что пришлось работать далеко за нулем, прямо перед враждебными позициями. «Трудная ситуация была, прямо перед носом орков», – добавляет боец.

Те орки, у себя под носом прозевали и многодневную подготовку наших ребят к вылазке. Дронами бойцы искали приблизительное место разрыва кабеля и обследовали ближайшее место, подобрали подходящее время и пошли.

«Сначала мы выдвинулись группой, подготовили, вырыли, нашли кабеля, а потом уже когда мы были готовы – дали команду, коробочка с технарями подъехала, мы прикрывали их работу, чтобы враг не нанес удара», – добавляют морские пехотинцы.

4 технара — единственные гражданские среди полутора десятков человек, участвовавших в операции. Свое задание – починить кабель выполнили менее чем через час. «Обычный кабель, 18-ти жилищный, там стекловолокно, его нужно спаять, это достаточно кропотливый труд и здесь нужно отметить тех технарей, которые приехали и все же не побоялись вылезти с нами на передок, на ноль, и сделать эту работу», — говорит командир группы.

Бойцы с ремонтниками сработали как слаженный механизм – никакой заминки во время работы. «Мы уже привыкли к такой штуке, а вот эти 4 парня, реально уважуха, респект пацаны», – говорят бойцы.

Херсон снова с Интернетом: команда воинов и гражданских героически починила кабель

Чтобы все получилось, нужно было сработать максимально незаметно, не попав на глаза оккупантам. «Если бы мы вступили в бой, мы бы не выполнили основную задачу. Задача разведки во многом заключается – тихо пришел, тихо ушел. Вот мы и выполнили свою поставленную задачу», – добавляют военные.

Вся группа: и военные и гражданские отдавали себе отчет, на какой риск они идут. Но говорят, когда есть работа, ее нужно делать.

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