Просто сейчас происходит новая атака дронами: Зеленский рассказал, как ВСУ борются с беспилотниками

По словам президента, за 12 часов украинские защитники сбили 37 "шахидов" и несколько крылатых ракет.

За последние 12 часов, с 9 вечера воскресенья, украинским защитникам удалось уничтожить 37 иранских "шахидов" и несколько крылатых ракет.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 17 октября.

По его словам, в течение всего дня идет разбор завалов в тех местах, куда российским террористам все же удалось попасть.

"В Киеве они убили молодую семью, попав в жилой дом иранским "шахидом". Парень и беременная девушка на шестом месяце... Владимир Путин может записать себе очередное "достижение" – убил еще одну беременную женщину", – прокомментировал президент утреннюю атаку РФ на столицу.

Зеленский сообщил, что в общей сложности четыре человека убиты этим "шахидом". Всего же более 25 населенных пунктов Украины оказались под ударами этой ночью и утром.

Он подчеркнул, что прямо сейчас проходит новая российская атака дронами, некоторые из них уже удалось сбить. Зеленский уверен: "мир может и должен остановить этот террор".

"Когда мы говорим о потребности Украины в средствах противовоздушной и противоракетной обороны, мы говорим о реальных жизни, которые уносят террористы. Но чтобы гарантированно защитить наше небо и свести к нулю возможности российских террористов, нужно значительно больше современных систем ПВО и больше обеспечения ракетами для таких систем", – призвал глава государства.

По его мнению, речь идет не только о украинском интересе, ведь чем меньше террористических возможностей будет у России, тем быстрее закончится война.