"Просто сейчас сюда поедет неподготовленное мясо": российский военный жалуется на состояние своей армии

Перехват ГУР свидетельствует о ничтожности российских контрактников и только что мобилизованных.

Главное управление разведки МО Украины предоставило запись перехваченного разговора военного РФ, во время которого он обсуждает мобилизацию в России и жалуется на состояние снаряжения его армии по сравнению с ВСУ.

Полное запись Главное управление разведки МО Украины выложило в Youtube.

Российский контрактник в телефонном разговоре говорит, что живет якобы во время "каменного времени": без воды, условий и возможности выхода в Интернет.

Россиянин не знает, что происходит в его стране и мире.

Его собеседник рассказал о "долевой" мобилизации и бегстве сотен тысяч призывников за границу. При этом мужчина рад, что вскоре на фронт как помощь отправят мобилизованных.

"Сейчас вот этих, которых наберут, это прямо сейчас поедет неподготовленное мясо сюда, понимаешь?" – ответил ему контрактник.

Товарищ оккупанта начал уверять его, что мобилизованные якобы будут обучать военное дело, во что военный не поверил.

"Я приехал туда 17-го числа, 25-го я уехал. А мне тоже обещали, что нас два месяца будут учить. Ты никому не верь... Здесь набрали добровольцев. Половина, которую автомат в руках не держали", — сказал он. он.

По словам военного, НПК "Вагнер" привез на фронт заключенных, осужденных по "тяжелым" статьям. Сейчас зэков собираются пустить в расход и отправят на "передок". Самих контрактников пугают сроками ухода. Однако они не получают никакой помощи и находятся под плотным огнем ВСУ.

"Нет "Градов" нет, я говорю: "Где "Грады"? Где самолеты? Вообще, где все есть?.. У нас квадрокоптеры в дождь боятся летать, потому что там стоят какие-то моторчики, которые могут запереть. ВСУ летают и в дождь, и в ветер, когда хочешь. Нет тепловизоров нет. У этих есть все, блин, я вообще не понимаю”, — пожаловался россиянин.

Мобилизация в России: что известно

Глава РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о введении "долевой" мобилизации. В Минобороны обещали, что будут мобилизовать людей с опытом, но повестки начали вручать всем подряд. Как следствие – мужчины начали бежать из страны. По информации СМИ, из России уехали около 700 тысяч человек.

Впоследствии Путин сообщил, что Министерству обороны удалось мобилизовать 222 тысячи россиян, а 16 тысяч из них якобы уже на фронте. По словам российского диктатора, свежемобилизованных готовят к отправке на войну, однако сами "мобики" жалуются, что их бросают в Украину, как "пушечное мясо".

Подтверждают это и в британской разведке. Отмечается, что кафиры плохо оснащены и вынуждены самостоятельно покупать снаряжение. Происходит это из-за повсеместной коррупции в армии и плохой логистики.

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