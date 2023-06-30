"Просто шик": пропагандисты РФ радуются атаке по Краматорску, где погибли дети (видео)

Обстрел Краматорска стал одним из самых кровавых ударов российских оккупантов за последние несколько месяцев. Российские пропагандисты в очередной раз сделали циничное заявление об атаке.

В частности, депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов в эфире шоу кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева эмоционально рассказал о "шикарной" ракетной атаке по Краматорску.

"Удар по Краматорску – просто шик. Склоняю голову перед тем, кто его планировал. Не удар, а песня. Мое старое сердце военного радуется", – заявил Картаполов, улыбаясь.

Что известно о ракетном ударе по Краматорску

27 июня ВС РФ атаковали Донецкую область двумя ракетами, одна из которых попала в кафе в центре Краматорска.

В результате удара погибли, по меньшей мере, 12 человек, среди них — трое подростков, около 60 получили ранения.

Сотрудники СБУ уже задержали вероятного корректировщика удар по заведению в Краматорске. Его подозревают в работе на оккупантов. В то же время в Минобороны РФ заявили, что целью ракетного удара по городу был "временный командный пункт частей украинской армии".

"Обстрел двумя ракетами "Искандер" совершили вечером, когда люди только что добрались до дома после работы. Преступный режим РФ продолжает тактику террора против мирных украинцев. Мы найдем всех, кто отдает преступные приказы, и всех, кто их выполняет. Наказание — неотвратимо", — заявил генпрокурор Андрей Костин.

Пропагандисты РФ радуются атаке на Краматорск, где погибли дети

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