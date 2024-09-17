"Просто угробили ребят": нардеп прокомментировал идею увеличить срок обучения мобилизованных

Депутат откровенно признает, что есть люди, которых "учи-не учи, все равно научить нельзя". В этом случае проблема в мотивации мобилизованных и работе ТЦК.

Увеличение срока обучения новомобилизованных не является панацеей и не даст нужного эффекта, если в учебных центрах будут неквалифицированные инструкторы, а у бойцов — отсутствует мотивация.

Детальнее об этой проблеме рассказал секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко в интервью "УНИАН".

"Относительно того, что нужно увеличивать сроки, то я бы хотел посмотреть, для чего именно. Потому что очень часто сейчас есть такая проблема, что даже при существующих терминах – а мы понимаем, что у нас есть базовая подготовка, которая продолжается месяц – 40 дней она уходит, а потом идет уже профессиональная подготовка, – бойцы часто в полной мере не заняты и они после этой подготовки недостаточно нормально подготовлены выходят", – пояснил нардеп.

По его словам, очень много бойцов, когда попадают в воинские части, не имеют подготовки, и командиры воинских частей жалуются на это.

Кроме того, Костенко отметил важность профессионализма военных инструкторов

"Можно сделать и пять месяцев (подготовки – Ред.). Если там будут плохие инструкторы, и они не будут иметь боевой опыт, они не будут знать, что нужно сейчас на поле боя, то без толку какие-либо увеличения сроков", – уверен депутат.

Опасность увеличения сроков подготовки для фронта

Костенко напомнил, что из-за фактически проваленной мобилизации на фронте сейчас ощущается нехватка людей. А при увеличении сроков обучения бойцы будут доезжать до передовой еще дольше.

"Мы на поле боя будем гораздо позже получать бойцов за счет того, что люди будут больше учиться. И здесь нужно смотреть, как это повлияет на поле боя. Потому что не всегда это можно сделать", – говорит нардеп.

Мотивация и проблема ТЦК

Депутат откровенно признает, что есть люди, которых "учи-не учи, все равно научить нельзя". И здесь проблема в мотивации мобилизованных и работе ТЦК, которые только работают, лишь бы набрать людей.

"Если мы сделаем плохой отбор и хорошее обучение, — это будет 30-40% эффекта. Если мы сделаем хороший отбор и плохое обучение, — это будет то же самое, мы просто угробили ребят. Надо, чтобы все оно работало и помогало друг другу", – подытожил Роман Костенко.

Напомним, 15 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание, на котором говорилось об увеличении срока прохождения базовой общевойсковой подготовки и создания Школы инструкторов.

Ранее народная депутат Марьяна Безуглая заявила о недостаточной подготовке мобилизованных в Украине. Она утверждала, что недавно прибывшие на Покровское направление новобранцы за 45 дней базовой подготовки не научились почти ничему.

В издании The Washington Post сообщили, что украинские командиры уже давно сетуют на неудовлетворительную подготовку новобранцев в учебных центрах.

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