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"Просто ярость": появилось свежее видео бомбардировки оккупантами "Азовстали"

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"Просто ярость": появилось свежее видео бомбардировки оккупантами "Азовстали"

Скриншот с видео

В Сети опубликовано свежее видео, на котором зафиксированы бомбардировки российскими оккупантами завода "Азовсталь" в Мариуполе.

На кадрах видно, как от вражеских ударов большой густой дым поднимается в небо Мариуполя.

Соответствующую запись опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 13 мая.

"Мариуполь. "Азовсталь". Оккупанты бомбят Защитников почти в режиме прямой трансляции. А мир продолжает наблюдать, ограничиваясь в основном сочувствием…. Ярость. Просто ярость", – говорится в сообщении.

Ранее 13 мая Андрющенко сообщил, что российские войска под прикрытием обстрелов пытаются прорваться на территорию "Азовстали", где держат оборону украинские военные.

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