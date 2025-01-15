"Просто ж*а": Билецкий жестко о ситуации на фронте

Билецкий рассказал, что Третья штурмовая сама удерживает 50 км фронта, которые атакованы двумя дивизиями двух разных армий РФ.

Командир 3-й Отдельной штурмовой бригады и экскомандующий полком "Азов" Андрей Билецкий рассказал, что ситуация на фронте в полосе ответственности его бригады, как и везде на передовой — "ж*па".

Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале PRESSING.

"Ж*па, как и где угодно. Единственное, что у меня она искусственная. Из-за того, что задача, поставленная бригаде, должна ставиться дивизии. Но у нас старшие начальники любят требовать "по уставу", а задачи ставить "не по уставу", – говорит Белецкий.

Он рассказал, что Третья штурмовая удерживает 50 км фронта. Все эти 50 км атакованы двумя дивизиями двух разных армий.

"Это – ж*па. Бригада остановила наступление на несколько населенных пунктов и даже вернула часть утраченных позиций. Но вместо того, чтобы развиваться, бригада просто пытается удержать", – подытожил комбриг 3 ОШБР.

Ранее Андрей Белецкий ответил, стоит ли Украине соглашаться на перемирие.

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