В Офисе президента рассказали о заявлениях некоторых западных политиков, не поддерживающих деоккупацию полуострова Крым.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что контрнаступление Вооруженных сил Украины предусматривает освобождение временно оккупированного Крыма. Однако несколько западных политиков предостерегают Украину от освобождения полуострова из-за угроз Путина применить в ответ ядерное оружие.

Об этом в интервью PAP рассказала постоянный представитель президента в АР Крым Тамила Ташева.

"Они утверждают, что Крым действительно можно вернуть, но потенциальные последствия будут огромными как для жителей полуострова, так и для Украины в целом. Они считают, что мы должны полностью отказаться от попыток вернуть его", — заявила Ташева.

По ее словам, были и такие политики, которые говорили, что Крым "никогда не был украинским".

Однако, кто делал такие заявления, Ташева не сообщила.

Контрнаступление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины готовятся к предстоящему контрнаступлению, и подчеркнул, что он будет.

Руководство представительств российских госкомпаний во временно оккупированном Крыму получило указание готовиться к эвакуации. Соответствующая информация поступает как из государственных банков, так и Крымской железной дороги, что свидетельствует о комплексных мероприятиях по подготовке. В частности, эвакуироваться должны не только представители "верхушки", но и их семьи. Россияне маскируют это под "оплачиваемый отпуск".

В России раньше времени начали готовиться к контрнаступлению ВСУ. Там пропаганда создает информационное пространство для своих граждан с намерением "снизить потрясение".

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