Просят подписать контракт за льготы и зарплату: в РФ формируют новый батальон для войны против Украины

В Томской области РФ набирают новый "именный" батальон, который отправят воевать в Украину.

В России набирают новый батальон, который впоследствии отправят воевать в Украину. Минобороны РФ поручило сформировать его из жителей Томской области.

Об этом пишет российское издание "Медуза".

Как стало известно, к изданию обратился житель Северска Томской области. Там мужчина работает на одном из предприятий. Его рабочих отправили на встречу с городским военкоматом, где им сказали, что Минобороны поручило сформировать добровольческий батальон из жителей Томской области.

Называется он "Тоян". Принимают в него всех жителей области. И что интересно, военный комиссар Северская Сергей Миков несколько раз в беседе с мужчинами подчеркнул, что батальон носит "добровольческий" характер. Планируется подписать контракт на шесть месяцев.

“Задача этого батальона – тыловое обеспечение жизнедеятельности воинской части, материально-техническое обеспечение. Набираем туда поваров, сварщиков, электромехаников, водителей, персонал банно-прачечного обслуживания. Должностей действительно много, все они относятся к материально-техническому обеспечению. Такой батальон нам достался”, – рассказал Миков работникам предприятия.

За "контракт" мужчины будут вроде бы получать в месяц 220 тысяч рублей. После окончания службы "добровольцы" получат статус участников боевых действий и льготы. Сам же батальон будет полноценно участвовать в войне против Украины.

Напомним, в России у границы с Украиной военный расстрелял местного жителя.

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