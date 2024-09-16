Просит технику у Судана и Венесуэлы: эксперт о том, почему РФ стремится завершить войну

Путинский режим не может вооружить собственную армию, испытывает дефицит вооружения, поэтому ищет оружие и технику во всем мире – в частности в отсталых странах Африки и Азии.

Об этом заявил военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передает "Киев 24".

"Достаточно открыть Google Maps, посмотреть, какая ситуация в России со складами, арсеналами хранения и центрами хранения. По территории все становится на свои места, не нужно даже и подвергаться сомнениям", – говорит эксперт.

По его мнению, если бы в РФ все было хорошо с механизированной техникой, то она не обращалась бы ко всему миру, в частности к странам Африки, например Судану с предложением выкупа советской техники, танков, которые передавались этим странам.

"Они (россияне – Ред.) в центральной Азии постоянно ищут технику, которую могут выкупать у тех стран, которые могут ее продавать. И даже обращались в страны Латинской Америки, Никарагуа, например, Венесуэлы с предложениями что-то выкупить. То есть проблематика есть и она будет с каждым, не то чтобы месяцем, а даже днем, ухудшаться для России", – считает Коваленко.

Эксперт отметил, что Путин рассчитывал завершить войну за "несколько недель", но получил войну на несколько лет, а российская армия оказалась к этому не готова.

Ранее Александр Коваленко объяснил, зачем Путин подписал указ об увеличении своей армии.

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