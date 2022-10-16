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Протест россиянки против "воблы" стал мемом и темой для сатирической песни: фото, видео

Протест россиянки против "воблы" стал мемом и темой для сатирической песни: фото, видео

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Протест россиянки против "воблы" стал мемом и темой для сатирической песни: фото, видео

Фото: Фото из социальных сетей

История жительницы российской Тюмени, которую суд оправдал по делу о "дискредитации армии РФ" из-за надписи "Нет в***е", стала поводом для иронических шуток.

Хитрость россиянки, которая во время акции против мобилизации в городе Тюмени написала мелом на асфальте Нет в***е, и убедила суд, что имела в виду "Нет вобле", стала поводом для многих иронических мемов в Сети.

Более того, российский комик, из-за антивоенной позиции эмигрировавший в Израиль, Семен Слепаков посвятил этому событию сатирическую песню, опубликовав ее на своем Youtube-канале.

В своей песне Слепаков рассказал о том, как "вобла" становится причиной многих бед.

Авторы мэмов на основе этой истории вообразили себе, как могли бы выглядеть названия известных литературных произведений и фильмов, а также тексты некоторых песен.

© Фото из социальных сетей
Фото: Фото из социальных сетей
© Фото из социальных сетей
Фото: Фото из социальных сетей
© Фото из социальных сетей
Фото: Фото из социальных сетей
© Фото из социальных сетей
Фото: Фото из социальных сетей
© Фото из социальных сетей
Фото: Фото из социальных сетей
© Фото из социальных сетей
Фото: Фото из социальных сетей
© Фото из социальных сетей
Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, ранее российскую певицу Аллу Пугачеву обвинили в "дискредитации армии РФ".

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