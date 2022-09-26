Протесты в России: политолог предположил, может ли измениться позиция Кремля

Недовольство и протесты в регионах России из-за мобилизации на войну против Украины не изменят в корне ситуацию. Это может только скорректировать поведение Кремля в этом процессе.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский.

По его словам, в регионах будут возникать вопросы к Путину, когда из сел мобилизуют всех мужчин, а в многомиллионной Москве мобилизуют всего 5 тысяч.

"У Кавказа будет ощущение справедливости, а оно там довольно обостренное. Оно, как минимум, вызывает вопросы по тем мерам, которые организуют внутри России. Это похоже на "национальные чистки", которые в свое время организовывали при СССР",– отметил эксперт.

Вигиринский не верит, что ситуация с протестами повлияет на ситуацию в России фундаментально. Кремль может только ослабить меры или изменить требования к мобилизации.

"Могут немного ее переформатировать, чтобы снять напряжение. Учитывая, что мобилизация — это длительный процесс, распланированный на несколько месяцев, ее не остановят. Видимо, при стихании акций протеста ее снова возобновят, и, возможно, это перейдет в более цивилизованные формы ", – заметил Вигиринский.

Эксперт считает, что с точки зрения ментальности, жители Петербурга, Москвы и Дагестана – это совершенно разные люди.

"Мы не говорим с вами о том, что из-за митингов в Дагестане может произойти смена политической верхушки в Кремле. Мы говорим, что под влиянием этих протестов может измениться радикальная позиция Кремля в понимании того, насколько сильно они могут "нагнуть" свое население", – резюмировал он.

Напомним, у Путина рассказали, планируют ли вводить военное положение в России.

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