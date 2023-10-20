Против каких целей ракеты ATACMS наиболее эффективны и как они повлияют на ход войны

17 октября Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS против армии РФ. Это оружие способно существенно изменить баланс сил на фронте.

Об этом пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Акс.

Ракеты ATACMS, полученные Украиной, эффективны против довольно уязвимых целей на открытом пространстве. Однако есть кое-что, против чего они помогут мало – это танки.

Снаряд модели М39 состоит из 950 разрывных снарядов размером с ручную гранату, каждый из которых тоже разлетается на мелкие обломки. Такая шрапнель может решетить одновременно несколько вертолетов, шины грузовиков, боекомплект – однако такие гранаты ослабеют, чтобы пробить крепкую броню.

Джо Байден сказал, что США поделятся с Украиной теми моделями ATACMS, передача которых не ослабит их обороноспособность. Очевидно, речь идет о более старых моделях, близких к списанию, таких как M39, которых у Соединенных Штатов несколько сотен. Еще одна модель, которую по этой же логике Вашингтон может передать Киеву, это М48S с некассетной боеголовкой, весящей четверть тонны. Такими снарядами можно уничтожать хорошо укрепленные постройки. А против российских танков следует поискать другой вид оружия.

ATACMS: что это за ракеты

ATACMS является акронимом от полного названия этой ракетной системы на английском языке – Army TACtical Missile System ("армейская тактическая ракетная система"). Это оперативно тактический баллистический ракетный комплекс производства американской оборонной компании Lockheed Martin. Эти ракеты, длиной в четыре метра, диаметром в 610 миллиметров и весом более полутора тонн, могут нести как унитарные боеголовки, так и кассетные элементы поражения. Наиболее дальнобойные варианты ракет ATACMS способны поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Может ли Украина получить больше ракет ATACMS

Украина пока получила от США лишь ограниченное количество ракет ATACMS. На официальном уровне количество не озвучивается – по данным американских СМИ, речь идет о партии от 12 до 20 единиц. Но, по мнению экспертов, это только вопрос времени, когда Киев получит больше ракет, как и другие, более продвинутые модификации ATACMS.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что США будут поставлять Украине ракеты ATACMS на постоянной основе.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) также считают, что, по всей вероятности, использование ATACMS заставят командование войск РФ "рассредоточить авиационные средства и перебазировать часть самолетов на аэродромы, удаленные от линии фронта".

"Версия ATACMS большой дальности с кассетными боеголовками позволит украинским войскам наносить удары по российским аэродромам, которыми они могут масштабнее уничтожать российские самолеты и другие объекты", — предполагают в ISW.

Впрочем, там также напоминают, что российские военные постоянно демонстрируют свою способность адаптироваться к новым ударным возможностям ВСУ, но только после того, как понесут заметные потери.

Ранее западные СМИ писали, что передача Украине ракет ATACMS свидетельствует об изменении отношения президента США Джо Байдена к поддержке Киева. Больше об этом читайте в новости.

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