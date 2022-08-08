"Против РФ осуществляется мощная информационная атака": о чем лгала российская пропаганда на прошлой неделе

Центр противодействия дезинформации основные темы, продвигаемые российскими "СМИ" на этой неделе:

Об этом он сообщает в Telegram-канале.

В частности,

Украина якобы нарушает правила ведения войны. Против России вроде бы осуществляется мощная информационная атака. "У Украины нет шансов в войне против России", — убеждает российская пропагандистская машина.

Как роспропаганда освещала эти темы:

Уничтожение российских складов боеприпасов, командных пунктов, разрушение логистики ВС РФ и успешные удары украинской артиллерии по скоплениям российских войск вражеская пропаганда подает в качестве обстрелов ВСУ мирных городов и гражданских объектов инфраструктуры, всегда отмечая потери среди гражданских.

Обвинение цивилизованного мира за теракт в Еленовке пропаганда РФ освещает как хорошо спланированную информационную атаку. Главная цель такой атаки – признание России государством-спонсором терроризма.

Тактические успехи ВСУ на отдельных участках фронта преподносятся как хитрые маневры ВС РФ, добровольно отдающие неудобный отрезок фронта, чтобы затем нанести контрудара и захватить гораздо больше.

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