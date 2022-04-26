Против России действует глобальная антивоенная коалиция: Зеленский рассказал о международной поддержке

Украина получает поддержку от десятков стран, а РФ потеряла свое будущее как великое государство.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании глобальной коалиции, противостоящей российской агрессии в нашем государстве, и объяснил, почему у РФ нет будущего.

Об этом глава государства говорил в своем традиционном вечернем обращении.

По словам президента, Украина получает пособие от десятков стран. "Это поддержка оружием, финансами, необходимыми товарами, политическая поддержка напрямую", — перечислил он. В то же время против России уже введены такие санкции, которые "забрали у нее будущее".

Владимир Зеленский напомнил об ускоренном движении Украины в Европейский Союз и еще одом важном шаге на этом пути – получении и заполнении специального опросника, который предоставляли каждому государству перед тем, как они получали статус кандидата в члены ЕС.

"Мы создаем необходимую базу для восстановления Украины. Это международные договоренности разного уровня, это создание специальных фондов для восстановления нашего государства. Уже сейчас, когда Россия еще пытается захватить нашу территорию, мы демонстрируем, что предоставим свободной Украине больше возможностей для развития, чем Россия может дать не только оккупированной части нашей территории, но и своей собственной территории, своему собственному государству", — заверил президент.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 61 дня войны

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел важное совещание по послевоенному восстановлению и развитию Украины.

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