Противник безуспешно пытается установить полный контроль над Луганской и Донецкой областями

По данным Генштаба, оккупанты восстанавливают свои подразделения.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных сил Украины 18 августа.

Также враг пытается удержать захваченные районии Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности понесших потери подразделений, а также недопущении возможного контрнаступления Силами обороны.

Напомним, ночью 18 августа россияне массированно обстреляли из артиллерии Харьков. По состоянию на данный момент в Харькове погибли 17 человек, в том числе мальчик 2009 года, ранены 42 человека.

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