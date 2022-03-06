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Противник деморализован, бежит, бросает технику: глава Николаевской ОГА рассказал о ситуации в городе

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Глава области подчеркнул, что сейчас настало время гнать врага дальше.

Российские оккупанты в Николаеве деморализованы. Они бежит и бросает технику. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Он также рассказал, что, к сожалению, есть жертвы среди мирного населения.

"Добрий ранок! МИ З УКРАЇНИ!

Из печального. Есть жертвы среди мирного населения. Погибла мама двоих детей. Молодой парень погиб из-за того, что взял в руки снаряд. 

Пожалуйста! Не берите ничего, не трогайте. Может сдетонировать в любой момент. Вызывайте спасателей!

Из хорошего. Противник деморализован, бежит, бросает технику. Сейчас настало время гнать их дальше. Техника, которая в полях ваша. Забираете все! Или передавайте военным. Это компенсация. 

Солярку не давать. Ничего не давать. Выливайте, жгите! Врагу ничего не даем и гоним орков!" - написал Ким.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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