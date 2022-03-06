Противник деморализован, бежит, бросает технику: глава Николаевской ОГА рассказал о ситуации в городе

Противник деморализован, бежит, бросает технику: глава Николаевской ОГА рассказал о ситуации в городе

Глава области подчеркнул, что сейчас настало время гнать врага дальше.

Российские оккупанты в Николаеве деморализованы. Они бежит и бросает технику. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Он также рассказал, что, к сожалению, есть жертвы среди мирного населения.

"Добрий ранок! МИ З УКРАЇНИ!

Из печального. Есть жертвы среди мирного населения. Погибла мама двоих детей. Молодой парень погиб из-за того, что взял в руки снаряд.

Пожалуйста! Не берите ничего, не трогайте. Может сдетонировать в любой момент. Вызывайте спасателей!

Из хорошего. Противник деморализован, бежит, бросает технику. Сейчас настало время гнать их дальше. Техника, которая в полях ваша. Забираете все! Или передавайте военным. Это компенсация.

Солярку не давать. Ничего не давать. Выливайте, жгите! Врагу ничего не даем и гоним орков!" - написал Ким.