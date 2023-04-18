"Противник накопил силы и средства": Гуменюк рассказала о контрбатарейной борьбе с оккупантами

Вооруженные силы Украины продолжают успешно уничтожать оккупантов и военную технику на временно оккупированных территориях.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Південь" Наталья Гуменюк.

"Противник достаточно накопил сил и средств на временно оккупированных территориях Украины. Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу с противником на юге. За минувшие сутки наши защитники уничтожили две артиллерийские установки, два беспилотника и бронетехнику. Однако россияне продолжают прятаться за местным населением", - рассказала она.

Гуменюк также отметила, что россияне продолжают принудительную эвакуацию на временно оккупированных территориях – оккупанты вывозят людей на те рубежи, куда переезжают сами.

"То есть там, где россияне обустраивают новые места базирования, они пытаются туда перевозить гражданское население. Люди неохотно идут на такое переселение и предпочитают остаться, чтобы дождаться ВСУ", — резюмировала спикер ОК "Південь".

Напомним, ранее Гуменюк сообщила, что у российских захватчиков ограничено количество ракет. Для обстрела Украины враг использует управляемые авиационные бомбы, авиацию, дроны, к которым крепит разрывные гранаты.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предупредил, что оккупанты перестали наносить массированные ракетные удары, чтобы накопить запасы. И к осени они могут собрать около 2,5 тысячи ракет.

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