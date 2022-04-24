Противник наступает и пытается обеспечить сухопутный путь во временно оккупированный Крым – Генштаб

Генеральный штаб ВСУ передает актуальную информацию о российском вторжении.
Российская федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.
Продолжаются наступательные действия противника в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, сообщает Генеральный Штаб ВСУ.
Враг пытается установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечить сухопутный путь в временно оккупированный Крым.
Следует отметить, что в Херсонской области Вооруженные силы Украины ликвидировали двух российских генералов, еще один — в тяжелом состоянии.
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