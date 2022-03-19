Противник не выполнил поставленные Кремлем задачи, установить контроль в украинских городах невозможно — Генштаб

Идут 24 сутки героического противостояния украинского народа полномасштабной вооруженной агрессии РФ.
Оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Защитники Украины надежно удерживают рубежи обороны, сосредоточив главные усилия вокруг стратегически важных городов – Киева, Чернигова, Харькова, Мариуполя, Николаева, и вынуждают врага отказаться от продолжения наступления.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 19 марта.
"Именно благодаря профессиональным и героическим действиям Сил обороны и мощному национальному сопротивлению противник не выполнил поставленные кремлевским руководством задачи: окружение Киева, выход на административные границы Донецкой и Луганской областей и установление контроля над левобережной частью Украины. Даже вражеская разведка пришла к выводу, что в связи с сильным сопротивлением украинцев установить пророссийскую власть на временно подконтрольных оккупантам территориях невозможно", — говорится в сообщении.
В то же время, отмечают в Генштабе, враг не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры с применением высокоточного оружия, неуправляемых авиационных бомб и боеприпасов повышенного поражающего действия.
"Нарушая нормы международного права и человеческой морали, российские захватчики атакуют густонаселенные украинские города и села, объекты критической и производственной инфраструктуры, школы, больницы, государственные учреждения", — отмечают украинские военные.
Напомним, что российские войска продолжают нести значительные потери в войне против Украины. Во временно оккупированном Крыму отдельные подразделения морской пехоты потеряли почти весь личный состав – до 90%. Восстановить потери не кем, солдаты пишут рапорты об отказе воевать в Украине.
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