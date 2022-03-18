"Противник не знает, чего ждать": Зеленский не будет раскрывать тактику войны и переговоров

"Противник не знает, чего ждать": Зеленский не будет раскрывать тактику войны и переговоров

По словам президента, россияне не знали, что их будет ожидать в Украине после 24 февраля, и как украинцы готовились встречать удар.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ход переговоров с РФ и заявил, что сейчас не время раскрывать украинскую тактику переговоров.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении ночью 18 марта.

"Не пора раскрывать нашу тактику переговоров. Переговоров ради мира, суверенитета, территориальной целостности нашего государства, нашей воли. Работая больше в тишине, чем на телевидении, радио или в Facebook. Считаю это правильным", — убежден Зеленский.

Также он отметил, что не будет раскрывать детали пакета поддержку от США, который вчера анонсировал Джо Байден.

"Я не могу раскрыть вам всех деталей и этого пакета поддержки, и других. Потому что это наша тактика. Наша оборона. Когда противник не знает, чего ждать от нас. Как они не знали, что их будет ожидать после 24 февраля. Не знали, что есть у нас для защиты и как мы готовились встречать удар", — сказал глава государства.

По его словам, оккупанты думали, что идут в Украину, как в 2014-15-м годах.

"Которую они коррумпировали постоянно и которой не боялись. А мы – другие. И это позволяет нам защищаться против полномасштабного удара уже 22 дня. Все, что мы сделали за несколько лет. Для нашей обороны. Для нашей тактики. Для тактики защиты, которую не время раскрывать, пока идет война", — говорит Зеленский.

Также он заверил украинские города: Мариуполь, Харьков, Чернигов, населенные пункты Киевщины, Изюм и другие города, страдающие от российской агрессии, что они будут свободны.

"Мы делаем все и делаем все. Абсолютно. Наша армия, полиция, ГСЧС, гуманитарные конвои, церковь... Весь наш народ. Мы вас не оставим. А им не простим. Вы будете свободны. Точно. Я знаю. Как все мы на нашей земле", — подытожил президент.

Ранее Владимир Зеленский предостерег иностранных наемников вооруженных сил России от опрометчивого решения.

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