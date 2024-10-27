Противник непрерывно атакует украинские позиции: что происходит на фронте

Ситуация на фронте остается сложной.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 174 боевых столкновения.
Об этом сообщил Генштаб.
На Харьковском направлении враг семь раз штурмовал наши позиции вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица.
На Купянском направлении в сутки произошло 14 атак захватчиков.
На Лиманском направлении агрессор атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызового, Вишневого, Берестового и Первомайского.
На Северском направлении украинские защитники отразили два штурма российских захватчиков вблизи Белогоровки.
На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил девять атак в сторону Торецкая и Щербиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Крутый Яр, Красный Яр, Николаевка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была близи Селидово.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 43 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Антоновки и Екатериновки. Кроме этого, враг атаковал в сторону Новоселидовки, Острого, Дальнего, Константиновки, Елизаветовки.
На Времивском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций в районах Богоявленки и Новоукраинки.
На Ореховском направлении захватчики один раз безуспешно штурмовали позиции наших воинов.
Пять раз безуспешно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1440 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, 23 боевых бронированных машин, 39 артиллерийских систем, 73 БпЛА оперативно-тактического уровня, 100 автомобилей и единицу специальной техники.
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