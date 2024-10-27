Противник непрерывно атакует украинские позиции: что происходит на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 174 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении враг семь раз штурмовал наши позиции вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении в сутки произошло 14 атак захватчиков.

На Лиманском направлении агрессор атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызового, Вишневого, Берестового и Первомайского.

На Северском направлении украинские защитники отразили два штурма российских захватчиков вблизи Белогоровки.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил девять атак в сторону Торецкая и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Крутый Яр, Красный Яр, Николаевка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была близи Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 43 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Антоновки и Екатериновки. Кроме этого, враг атаковал в сторону Новоселидовки, Острого, Дальнего, Константиновки, Елизаветовки.

На Времивском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций в районах Богоявленки и Новоукраинки.

На Ореховском направлении захватчики один раз безуспешно штурмовали позиции наших воинов.

Пять раз безуспешно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1440 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, 23 боевых бронированных машин, 39 артиллерийских систем, 73 БпЛА оперативно-тактического уровня, 100 автомобилей и единицу специальной техники.

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