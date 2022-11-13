Противник продолжает фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра – ОК "Юг"

Враг продолжает вести активную оборону по всей линии столкновения, разграниченной Днепром.
Об этом пишет оперативное командование "Юг".
Продолжает углубление эвакуации населения из населенных пунктов по левому берегу и одновременно наносит огневые удары реактивными системами залпового огня и артиллерией разных калибров по позициям сил обороны и по освобожденным населенным пунктам Херсонской и Николаевской областей.
В течение боевого дня противник наносил артиллерийские удары по позициям наших подразделений и территориальных общин в Бериславском районе. Без пострадавших и утрат.
Бегство россиян Правобережья Херсонской области
Российские власти 9 ноября заявили об отводе войск с правого берега Херсонщины на левый берег. Через два дня в Минобороны РФ заявила о якобы завершении опрокидывания своих войск.
Но в британской разведке уверены, что побег из оккупированного Херсона они готовили последние несколько недель. Этим процессом Россия публично признала трудности, с которыми столкнулась на западном берегу Днепра. Вероятно, процесс вывода войск начался еще 22 октября 2022 года. В тот день "должностные лица" оккупационной "власти" в Херсоне призвали мирных жителей покинуть город.
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