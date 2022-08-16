"Противник продолжает наступать": Залужный рассказал коллеге из Канады о беспокойстве по поводу Беларуси

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что вызывает обеспокоенность расположение ракетных систем вдоль госграницы со стороны Беларуси, в том числе на аэродроме "Зябровка".

В общем ситуация на фронте в Украине напряженная, но полностью контролируемая.

Об этом Залужный рассказал во время телефонного разговора начальнику штаба обороны Вооруженных сил Канады генералу Уэйну Дональду Эйру.

Главнокомандующий ВСУ ознакомил коллегу с ситуацией на фронте.

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"Заметил, что по всей линии фронта противник продолжает наступать. При этом производит около 700-800 обстрелов наших позиций ежедневно, применяя от 40 до 60 тысяч боеприпасов. Основные усилия сосредотачивают на вытеснении наших войск из Донецкой области. Наиболее напряженная ситуация сейчас на направлении Авдеевка-Пески-Маринка", – сообщил Залужный.

Он подчеркнул, что россияне продолжают обстреливать мирные города и села Украины. Больше всего страдают от вражеских обстрелов Николаев, Харьков, Марганец, Никополь, Березнеговатое.

"Поблагодарил генерала Эйра за помощь, особенно в подготовке наших военных. В условиях тяжелых боевых действий мы чувствуем нехватку преподавательского состава, ведь все, кто могут держать оружие и умеют воевать, находятся в боевых порядках", — отметил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, как заявили в Воздушных силах ВСУ, угроза наступления на Украину из Беларуси существует и будет существовать в дальнейшем. Не исключено, что Россия может использовать территорию РБ для "поздравлений" с Днем Независимости Украины.

Украинские военные стреляют по врагу из трофейной техники

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