Противник продолжает сопротивляться, хотя в определенной части деморализован — оперативное командование "Юг"

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: результат за 04.09.2022.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Продолжаются позиционные бои для улучшения положения по линии фронта.

Первоочередное поражение осуществляется в целях нарушения системы управления войсками и логистического обеспечения врага. Противник продолжает сопротивляться, хотя в определенной части деморализован.

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Напомним, Зеленский рассказал об освобожденных населенных пунктах на Донетчине и юге Украины.

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