Противник продолжает ведение боевых действий: в Генштабе рассказали, что происходит на Северском направлении

Российские оккупанты на Северском направлении не прекращают обстреливать позиции украинских военных.
Оккупанты на Северском направлении продолжают обстреливать позиции ВСУ с территории России.
Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.
"На Северском направлении враг не прекращает обстрелы позиций наших войск с территории российской федерации и ведения воздушной разведки в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания занятых рубежей и недопущения создания Силами обороны благоприятных условий для возобновления наступления", – рассказали в Генштабе ВСУ.
Там также добавили, что россияне принимают меры по восполнению потерь личного состава, вооружения и военной техники.
Напомним, что ВСУ могут взять в котел около 20 тысяч российских оккупантов.
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