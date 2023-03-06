Противник пытается перерезать трассу около Красногоровки – Жданов рассказал о боях

Враг продолжает попытки штурма на участках фронта Донецкого направления.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что ситуация в Красногоровке и у трассы (Донецкая область) тяжелая. Идут бои, российские солдаты пытаются перерезать трассу и выйти на город.
Об этом военный эксперт рассказал в сводке за 5 марта.
"Пока безуспешно, ведь наши войска отражают любые попытки противника улучшить свое тактическое положение или продвинуться в этом районе", – отметил он.
Также, по словам Жданова, россияне не оставляют попыток улучшить свое тактическое положение в районе Водяного и Первомайска. На всем оперативном направлении враг производит артиллерийские минометные и обстрелы.
"На данный момент обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам в этом направлении. Ситуация сложная, но стабильная. Здесь продвижений со стороны российских войск не зафиксировано", — резюмировал эксперт.
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что в Донецкой и Луганщине продолжаются тяжелые битвы.
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