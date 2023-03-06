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Противник пытается перерезать трассу около Красногоровки – Жданов рассказал о боях

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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328
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Противник пытается перерезать трассу около Красногоровки – Жданов рассказал о боях

Фото: Facebook/пресс-центр штаба АТО

Враг продолжает попытки штурма на участках фронта Донецкого направления.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что ситуация в Красногоровке и у трассы (Донецкая область) тяжелая. Идут бои, российские солдаты пытаются перерезать трассу и выйти на город.

Об этом военный эксперт рассказал в сводке за 5 марта.

"Пока безуспешно, ведь наши войска отражают любые попытки противника улучшить свое тактическое положение или продвинуться в этом районе", – отметил он.

Также, по словам Жданова, россияне не оставляют попыток улучшить свое тактическое положение в районе Водяного и Первомайска. На всем оперативном направлении враг производит артиллерийские минометные и обстрелы.

"На данный момент обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам в этом направлении. Ситуация сложная, но стабильная. Здесь продвижений со стороны российских войск не зафиксировано", — резюмировал эксперт.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что в Донецкой и Луганщине продолжаются тяжелые битвы.

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Дата публикации
Просмотры
328
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