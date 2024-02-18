"Противник пытается прорваться": в 3-й штурмовой бригаде рассказали об обороне возле Авдеевки

В третьей штурмовой бригаде заверили, что ситуация на новых позициях стабильная.
Оборонная операция возле Авдеевки еще продолжается, она многогранна, поскольку в ней принимают участие многие подразделения.
Об этом рассказал пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире Эспрессо.
"Если говорить о 3-й ОШБр, то действительно мы заняли подготовленные оборонные позиции возле Авдеевки. Мы держим оборону. Противник пытается эту оборону прорвать и постоянно проводит штурмовые действия. Впрочем, стоит отметить, что ситуация относительно новых позиций стабильна. Большинство бойцов отошли на новые позиции. Поэтому в целом можно говорить об успешной операции, но отмечу, что это многогранная операция с участием разных служб и подразделений. За всю операцию будет отчитываться Генштаб", — рассказал Бородин.
Он отметил, что операции в Авдеевке гораздо сложнее, чем штурмовые.
"Это очень сложный системный процесс. Каждое подразделение и служба должны работать по секундам. Поскольку любая ошибка может стоить жизни бойцов", — пояснил он.
Напомним, по информации DeepState, кафиры расстреляли пленных украинских военных на позиции "Зенит" в Авдеевке. Официально Украина пока не комментировала.
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