Противник пытается взять под контроль Рубежное, Попасную и Марьинку – Генштаб

Основной целью остается обеспечение сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

Группировки войск неприятеля ведут наступательную операцию в Восточной операционной зоне.

Основной целью остается оцепление и разгром группировки Объединенных сил, установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечение сухопутного коридора с оккупированным Крымом, сообщает Генеральный Штаб ВСУ.

На Донецком направлении противник ведет активные действия практически по всей линии столкновения. Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль Рубежного, Попасной и Марьинки.

"В то же время на Северодонецком направлении, в пределах перегруппировки войск, в направлении Кременной оккупантами перемещены в танковый батальон из состава частей 90-й танковой дивизии, а также понтонно-мостовое подразделение из состава 12-й отдельной инженерной бригады Центрального военного округа", — сообщают в Генштаб.

Для развития наступления в направлении населенного пункта Лиман противник осуществляет наращивание группировки войск.

Напомним, что в районе населенного пункта Большая Александровка Херсонской области защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага (более 70 человек убиты).

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