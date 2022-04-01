Противник размещает артиллерийские системы в жилых кварталах Мелитополя и обстреливает Запорожское направление – Генштаб

Враги присваивают украинскую гуманитарную помощь, прибывающую из города Запорожья.

Мелитополь временно контролируется военными и росгвардией врага. Противник продолжает размещение среди жилых кварталов артиллерийских систем, из которых производит обстрелы в Запорожском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ.

"Оккупанты не оставляют идеи ввести учебный процесс в учебных заведениях на русском языке в апреле 2022 года", — добавили там.

Педагоги, которые согласятся преподавать учебные предметы, обещают денежное вознаграждение.

Также, враги продолжают предпринимать попытки раздачи так называемой "гуманитарной помощи" местным жителям. При этом они присваивают украинскую гуманитарную помощь, прибывающую из города Запорожья.

Напомним, Буча, Гостомель и соседний Ирпень с первых дней войны находились под постоянными обстрелами и бомбардировками. Враги не щадили никого и ничего. Они обстреливали новые многоквартирные дома, уютные коттеджи, дома старожилов этих красивых пригородов Киева. Они убивали, похищали и терзали мирных граждан, насиловали женщин, истребляли животных, грабили дома, миновали улицы.

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