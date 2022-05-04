Противник сосредоточил ударные и транспортные вертолеты на территории Белгородской области — Генштаб

В Генштабе доложили о 40 единицах воздушных машин Ми-24 и Ми-8.
Враг сосредоточил до 40 единиц ударных и транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8 на территории Белгородской области в непосредственной близости от государственной границы Украины.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 4 мая.
Также россияне активизировали нанесение ракетно-бомбовых ударов. Так, они хотят разрушить транспортную инфраструктуру Украины.
Напомним, исполнительные власти Европейского Союза в среду, 4 мая, предложили самый жесткий пакет санкций против РФ за войну в Украине, но несколько стран помешали достижению договоренностей. Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия выразили обеспокоенность по поводу нефтяного эмбарго на встрече представителей 27 правительств ЕС.
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