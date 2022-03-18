"Противник укрепляется на позициях": Арестович рассказал о ситуации на фронтах российско-украинской войны

"Противник укрепляется на позициях": Арестович рассказал о ситуации на фронтах российско-украинской войны

В течение суток существенных изменений в состоянии численности или характере действия противника и ВСУ не произошло.

Руководство страны, сил обороны и Вооруженных Сил Украины контролирует ситуацию на фронтах российско-украинской войны и военно-политическую обстановку вокруг Украины.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в видеообращении.

Ситуация по российскому вторжению – брифинг Алексея Арестовича

"Эти и предыдущие сутки — это сутки укрепления противника на позициях, которые он занимает, попытки пополнить материальные запасы и маленьких тактических действий на улучшение своих позиций, которые своевременно прекращаются ВСУ. Это касается направлений Киева, Сум, Чернигова, Харькова. Зона ООС, город Мариуполь, направление Херсон-Николаев – остаются направлениями сосредоточения основных сил противника, хотя и там активных действий не велось", – отметил он.

Также, по словам Арестовича, в городе Изюм Харьковской области россияне бросили в бой учебное подразделение вооруженных сил РФ. Подразделение частично уничтожено, частично взято в плен, частично рассеяно.

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