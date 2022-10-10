Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи — оперативное командование "Юг"

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины на 9 октября 2022 года.

Ситуация в операционной юго -зоне, на южнобукском направлении существенных изменений не претерпела: остается стабильно сложной, но контролируемой.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Силы обороны продолжают активные деяния, противник ведет активную оборону и пробует удержать занятые рубежи.

Враг наносит системное огневое поражение по украинским позициям, применяет армейскую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и минометы вдоль линии боевого столкновения и близлежащих общин. Тыловые районы продолжают атаковать нетипичным использованием зенитно-ракетных систем С-300, ракетными ударами с неба и дронами-камикадзе.

Для предотвращения продвижения украинских войск осуществляет минирование местности.

На направление продвижения наших войск враг подтягивает резервы – около 200 военнослужащих и до трех десятков единиц боевой техники.

В целях уточнения положения украинских войск и корректировки огня артиллерии продолжает воздушную разведку беспилотными шпионами. Наши противовоздушные силы продолжают их уничтожать. Еще два летательных аппарата «Орлан-10» летально приземлены в Николаевском районе.

Во второй половине дня враг силами к мотострелковому взводу пытался атаковать украинские подразделения по направлению Безводного на Давидов Брид. Понес существенные потери и ретировался на исходные позиции.

Продолжаются авиаудары, за этот боевой день их было 7, 5 из которых по Давыдову Броду. А дрон-камикадзе атаковал Дудчаны. Без существенных потерь.

Вечером из акватории Черного моря нанесен ракетный удар в направлении Очакова. Повреждены 8 домов, ранен один гражданский житель.

Из «Град» и ствольной артиллерии враг обстреливал Куцурубскую общину по направлению Кинбурнской косы. Человеческих потерь нет.

Ситуация на юге

Кафиры на юге частично отводят свои подразделения в глубь оккупированных территорий.

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