Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи — оперативное командование "Юг"

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины на 9 октября 2022 года.
Ситуация в операционной юго -зоне, на южнобукском направлении существенных изменений не претерпела: остается стабильно сложной, но контролируемой.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Силы обороны продолжают активные деяния, противник ведет активную оборону и пробует удержать занятые рубежи.
Враг наносит системное огневое поражение по украинским позициям, применяет армейскую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и минометы вдоль линии боевого столкновения и близлежащих общин. Тыловые районы продолжают атаковать нетипичным использованием зенитно-ракетных систем С-300, ракетными ударами с неба и дронами-камикадзе.
Для предотвращения продвижения украинских войск осуществляет минирование местности.
На направление продвижения наших войск враг подтягивает резервы – около 200 военнослужащих и до трех десятков единиц боевой техники.
В целях уточнения положения украинских войск и корректировки огня артиллерии продолжает воздушную разведку беспилотными шпионами. Наши противовоздушные силы продолжают их уничтожать. Еще два летательных аппарата «Орлан-10» летально приземлены в Николаевском районе.
Во второй половине дня враг силами к мотострелковому взводу пытался атаковать украинские подразделения по направлению Безводного на Давидов Брид. Понес существенные потери и ретировался на исходные позиции.
Продолжаются авиаудары, за этот боевой день их было 7, 5 из которых по Давыдову Броду. А дрон-камикадзе атаковал Дудчаны. Без существенных потерь.
Вечером из акватории Черного моря нанесен ракетный удар в направлении Очакова. Повреждены 8 домов, ранен один гражданский житель.
Из «Град» и ствольной артиллерии враг обстреливал Куцурубскую общину по направлению Кинбурнской косы. Человеческих потерь нет.
Ситуация на юге
Кафиры на юге частично отводят свои подразделения в глубь оккупированных территорий.
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