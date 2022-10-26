Противник ведет оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи — оперативное командование "Юг"

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины за 25 октября 2022 года.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

На южнобукском направлении в операционной зоне Сил обороны юга Украины остается стабильно напряженной, но контролируемой.

Противник ведет оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи. Наносит огневое поражение наших войск с применением авиации, РСЗО, ствольной артиллерии, минометов вдоль линии боевого столкновения.

На юге враг пытался улучшить свои позиции, но отступил после стрелкового боя.

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Напомним, что российские кафиры пытаются изолировать Херсон, оставив город без связи, теле- и радиовещания, чтобы помешать местным передавать информацию Вооруженным Силам Украины. Потому местных жителей просят по возможности выехать на подконтрольную Украине территорию.

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