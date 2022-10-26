Противник ведет оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи — оперативное командование "Юг"

Враг пытается нанести огневое поражение украинским войскам.
Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины за 25 октября 2022 года.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
На южнобукском направлении в операционной зоне Сил обороны юга Украины остается стабильно напряженной, но контролируемой.
Противник ведет оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи. Наносит огневое поражение наших войск с применением авиации, РСЗО, ствольной артиллерии, минометов вдоль линии боевого столкновения.
На юге враг пытался улучшить свои позиции, но отступил после стрелкового боя.
Напомним, что российские кафиры пытаются изолировать Херсон, оставив город без связи, теле- и радиовещания, чтобы помешать местным передавать информацию Вооруженным Силам Украины. Потому местных жителей просят по возможности выехать на подконтрольную Украине территорию.
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